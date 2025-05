Maibaumstellen in Märkt: Mit Gesang und Bläserklang

Begleitet von dem festlichen Marsch „Gruß aus Kiel“ wird die kapitale Fichte auf den Platz gerollt.

Zu Marschklängen wird der Baum auf den Festplatz gerollt. Foto: Beatrice Ehrlich

Das ganze Dorf ist auf den Beinen, als der sorgfältig entrindete Stamm in der tief in den Boden eingelassenen, eisernen Halterung fixiert und in Position gebracht wird.