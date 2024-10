Unterdessen feierten die Spieler in New York ihren Erfolg. Im Yankee Stadium hatte Los Angeles nach drei Durchgängen (Innings) bereits 0:5 zurückgelegen. Angeführt von Freddie Freeman, der zum wertvollsten Spieler gewählt wurde, und begünstigt durch Fehler der Gastgeber glichen die Dodgers mit fünf Punkten im fünften Inning aus. "Wenn man in diesem Spiel zusätzliche Outs bekommt, muss man das ausnutzen. Das haben wir in diesem Inning geschafft", sagte Freeman.