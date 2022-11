Major League Soccer Cherundolo gewinnt mit Los Angeles US-Fußball-Meisterschaft

Der LAFC gewann in einem denkwürdigen Endspiel im heimischen Banc of California Stadium mit 3:0 (6:3, 3:3, 1:0) im Elfmeterschießen gegen Philadelphia Union um den deutschen Linksverteidiger Kai Wagner aus Geislingen an der Steige und den in Hamburg aufgewachsenen Mittelfeldspieler Leon Flach.

Ilie Sanchez traf den entscheidenden Elfmeter für Los Angeles zum 3:0. Zuvor war Kai Wagner an Los Angeles' Ersatztorhüter John McCarthy gescheitert. Dieser war erst in der Verlängerung eingewechselt worden, nachdem Stammtorwart Maxime Crepeau die Rote Karte gesehen und sich dabei selbst so schwer verletzt hatte, dass er vom Feld abtransportiert werden musste. Für Los Angeles waren im Elfmeterschießen zudem Denis Bouanga und Ryan Hollingshead erfolgreich.