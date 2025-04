Major-Turnier in Augusta "Es ist ein Märchen": Langers emotionaler Masters-Abschied

"Mir sind viele Emotionen durch den Kopf gegangen während der beiden vergangenen Tage, als ich die Fairways langgelaufen bin", sagte Langer. "Ich habe meine Frau gesehen, meine vier Kinder, zwei meiner Enkelkinder waren hier und haben mich unterstützt, Freunde aus Deutschland, Familie aus Deutschland. Sogar Freunde aus aller Welt sind ein paar Bahnen mit mir gelaufen. Das hat mir viel bedeutet."

Langer: "Ja, das ist wirklich ein Märchen"

Mit dem Blick auf seine bislang einzigartige Golf-Karriere wurde Langer sentimental. Er hätte niemals geglaubt, dass er jemals in Amerika spielen, in Amerika leben, eine Amerikanerin heiraten, seine Kinder hier großziehen und dann noch das größte Turnier der Welt gewinnen würde. "Ja, das ist wirklich ein Märchen", sagte Langer.

So ganz loslassen vom Masters kann Langer aber noch nicht. "Wir machen eine Dokumentation über mein Leben. Es ist also ein Dokumentarfilm, der in einigen Monaten in Deutschland ausgestrahlt wird", verriet Langer. "Und dies ist der letzte Teil davon." Die restlichen beiden Turniertage in Augusta will er mit seiner ganzen Familie genießen. "Wir werden uns nicht langweilen. Es wird so oder so ein gutes Wochenende werden", versprach Langer.

McIlroy mit bester Runde am Freitag

Während das Turniergeschehen für Langer nun vorbei ist, geht es für die jüngere Generation am Samstag und Sonntag um alles. In Führung liegt vor dem Wochenende weiterhin Justin Rose aus England. Nach seiner starken 65er-Runde zum Auftakt legte er am Freitag eine 71er-Runde nach.

Er hat mit nun acht Schlägen unter Par einen Schlag Vorsprung auf Bryson DeChambeau aus den USA. Rory McIlroy spielte die beste Runde des Tages und verbesserte sich dank der nur 66 Schläge am zweiten Tag auf den geteilten dritten Platz. Wie Corey Conners steht er bei sechs unter Par und hat zwei Schläge Rückstand auf Rose.