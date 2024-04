Major-Turnier: Jägers neue Golf-Welt: Masters-Debüt in Augusta

Lehrreiche Jahre in Liga zwei

Über die zweitklassige Web.com-Tour (heute Korn Ferry Tour) schaffte Jäger 2017 zum ersten Mal den Sprung auf die PGA-Tour. Sportlich konnte er sich dort aber nicht etablieren und musste die Spielberechtigung für die höchste US-Tour wieder abgeben. Über die Jahre sammelte er vor allem in Liga zwei Erfahrungen, Wettkampfhärte und Siege. 2021 beendete er die Korn-Ferry-Rangliste auf Platz eins, wurde als Spieler des Jahres ausgezeichnet und stieg erneut in die PGA-Tour auf. "Wenn man auf der Korn Ferry Tour gewinnt, kann man auch auf der PGA-Tour gewinnen, und wenn man das sechsmal schafft, ist es kein Zufall", sagte Jägers Freund und Tour-Kollege Joel Dahmen, der durch die Netflix-Serie "Full Swing" eine gewisse Berühmtheit erlangt hat.

Der März des Jahres 2022 war ein einschneidender Monat für das Ehepaar Jäger. Stephans Vater Klaus, der ihn an das Golfspielen herangeführt hatte, starb. "Es war hart und es hat ihm klargemacht, dass Golf nicht alles ist", erinnert sich Shelby Jäger in einem Interview der PGA-Tour. In derselben Woche erfuhren beide, dass Shelby schwanger ist. Von da an, sagt sie, sei ihr Mann in allen Aspekten des Lebens viel geduldiger geworden. Auf dem Golfplatz sei er nicht mehr so niedergeschlagen und frustriert gewesen, wenn er mal eine schlechte Runde gespielt habe. Die neue Einstellung des Stephan Jäger auf und neben dem Golfplatz zeigt Wirkung - vielleicht ja auch im Augusta National Golf Club.