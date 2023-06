Major-Turnier Kaymer und Co. bei US Open im Golf-Chaos

Was ist passiert?

Nach langem Streit hatten die drei großen Golf-Touren vor einer Woche bekannt gegeben, eine "bahnbrechende Vereinbarung zur Vereinheitlichung des Golfsports" getroffen zu haben und zukünftig zusammenzuarbeiten. Demnach soll auch der saudi-arabische Staatsfonds PIF (Public Investment Fund) Teilhaber und Geldgeber einer neuen gemeinsamen Organisation sein. Die LIV-Turniere standen seit ihrem Debüt im Juni 2022 wegen des Millionen-Investments aus Saudi-Arabien in der Kritik. Hintergrund ist, dass das wegen Menschenrechtsverletzungen kritisierte Land mit lukrativen Sportveranstaltungen versucht, sein Image aufzubessern.

Mischt sich nun die Politik ein?

Der US-Senat hat bereits eine Untersuchung der geplanten Zusammenarbeit der Touren eingeleitet. Der Vorsitzende des ständigen Untersuchungsausschusses für Ermittlungen, Senator Richard Blumenthal, kritisierte in einem Brief an PGA-Tour-Chef Jay Monahan die Beteiligung des saudi-arabischen Staatsfonds, der auch die LIV Tour finanziert, an dem umstrittenen Deal und forderte weitere Unterlagen an. "Die Rolle des PIF als Arm der saudischen Regierung und die plötzliche und drastische Kehrtwende der PGA Tour in Bezug auf LIV Golf werfen ernste Fragen zu den Gründen und Bedingungen der angekündigten Vereinbarung auf", schrieb der demokratische US-Politiker. "Vor dieser Vereinbarung war die PGA Tour einer der lautesten Kritiker der Zugehörigkeit von LIV Golf zu Saudi-Arabien."

Welcher deutsche Golfer schlägt in Los Angeles ab?

Das lädierte Handgelenk macht Martin Kaymer keine Probleme mehr. Der 38-Jährige aus Mettmann, der 2014 die US Open gewann und damit ein zehn Jahre langes Startrecht erhielt, freut sich, nach über einem Jahr wieder bei einem Major-Turnier abschlagen zu können. "Ein gutes Ergebnis wäre Top 20 für mich. Damit wäre ich zufrieden. Man muss einfach realistisch sein", sagte der zweimalige Major-Sieger. "Ich würde aber generell nicht zu Turnieren fahren, wenn ich nicht gewinnen kann."

Wer sind die Favoriten?

Die heißesten Titelanwärter sind die Top 3 der Weltranglistenerste: Scottie Scheffler aus den USA, der Spanier Jon Rahm und der viermalige Major-Sieger Rory McIlroy aus Nordirland. Auch LIV-Profi Brooks Kopeka, der gerade erst bei der PGA Championship sein fünftes Major gewinnen konnte, ist bei der US Open immer ein Kandidat für den Sieg.

Warum fehlt Tiger Woods?

Der 47 Jahre alte Superstar erholt sich von einer Operation am rechten Fuß - eine Spätfolge seines schweren Autounfalls im Februar 2021. Der 15-malige Major-Champion aus den USA hatte Mitte April verletzungsbedingt beim US-Masters aufgeben müssen. Wann er auf den Golfplatz zurückkehrt, steht noch nicht fest.