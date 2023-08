Maler Ernst Hänßler aus Steinen Die Heimat ist dem Künstler wichtiger

Ernst Hänßler wurde am 23. Januar 1848 als Sohn von Anna Magdalena Hänßler und Johann Matthias Hänßler in Steinen geboren. Er entschied sich, wie sein Vater Maler zu werden. Das war ihm jedoch nicht genug, er entwickelte sein künstlerisches Talent an der Kunstgewerbeschule in Freiburg und später auch an der Großherzoglich-Badischen Kunstschule in Karlsruhe weiter.

Er war Assistent eines Dekorationsmalers in Baden-Baden, ehe er sich freiwillig zum Militärdienst beim vierten Badischen Infanterie-Regiment Prinz Wilhelm Nr. 112 meldete, mit dem er am Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 teilnahm. Seine Erlebnisse dort hat er später in einem kleinen Buch geschildert, das heute noch antiquarisch erhältlich ist. Im Krieg habe er auch Skizzen gefertigt, sagt Henriette Stuchtey - bis auf eine seien sie allerdings alle verloren gegangen.