Mallorca-Party in Oberhausen Ballermann am Rhein-Herne-Kanal

Dort im Ruhrgebiet feierten Zehntausende bei über 30 Grad die nach Veranstalterangaben größte Mallorca-Party Deutschlands: "Inselfieber".

"Hier ist das Mallorca-Feeling zu tausend Prozent zu spüren, nur nach Deutschland verfrachtet. Und das macht diese Veranstaltung so besonders,", sagte Sängerin und Moderatorin Frenzy ("Lampen an") der Deutschen Presse-Agentur.



Auf dem Außengelände der Rudolf-Weber-Arena, unweit vom Rhein-Herne-Kanal und dem großen Einkaufszentrum Westfield Centro, traten auf zwei Bühnen über zehn Stunden Dutzende Künstlerinnen und Künstler auf, die ansonsten im "Bierkönig" und "Megapark in El Arenal zu Hause sind.