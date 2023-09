Eine 16-Jährige stürzte am Dienstagabend auf der K 6350 unweit des Streinbruchs in einer Kurve mit ihrem Leichtkraftrad, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Sie schlitterte mit ihrem Zweirad über die Fahrbahn, das Krad kam neben der Straße zu liegen. Die Jugendliche rutschte einen kleinen Abhang hinunter und landete am Ende in der Kander.