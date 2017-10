Malsburg-Marzell 44 Jahre im Job

Lörrach. In feierlichem Rahmen wurde kürzlich Jürgen Endler nach 44 Jahren aktiver Betriebszugehörigkeit zur Sparkasse Lörrach-Rheinfelden in den Ruhestand verabschiedet.

Endler begann seine Ausbildung zum Bankkaufmann im September 1973 bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden. Nach erfolgreichem Abschluss wurde er zunächst als Vertretung im Zweigstellenbereich Rheinfelden und danach im Zahlungsverkehr eingesetzt. Knapp sechs Jahre arbeitete er an der Kasse in Rheinfelden bevor ihm im Oktober 1981 die Gruppenleitung der Schnellzone in Rheinfelden übertragen wurde.

1991 übernahm Endler die Leitung der Sparabteilung. Seit mehr als 20 Jahren ist er in der Marktfolge Ansprechpartner für das Dienstleistungsgeschäft. „In seiner langjährigen Betriebszugehörigkeit haben wir Jürgen Endler stets als sehr engagierten, pflichtbewussten und freundlichen Kollegen wahrgenommen“, schreibt die Sparkasse.

Vorstandsmitglied Klaus Jost und Personalratsvorsitzende Inge Sutterer würdigten im Beisein von Vorgesetzten, langjährigen Kollegen und der Ehefrau die Verdienste von Endler. In ihren Ansprachen dankten sie für die „vorbildliche und herausragende Arbeit“.