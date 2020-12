Malsburg-Marzell 90 Jahre Fußball in Marzell

17 fußballbegeisterte Männer waren es, die am 26. Oktober 1930 im Gasthaus „Sonne“ die Sportfreunde Marzell ins Leben riefen. Bereits am 26. Dezember des selben Jahres konnte man in Müllheim zum ersten Spiel antreten, das knapp mit 3 : 4 verloren ging. In nur wenigen Monaten wurde in Eigenleistung der Platz in der Ortsmitte beim Gasthaus „Sonne“ gebaut. Auf dem nur 70 Meter langen Spielfeld, auf dem es manchmal hoch herging, wurde noch bis 1968 gespielt.

Nachdem 1940 kriegsbedingt der reguläre Spielbetrieb eingestellt worden war, rief Hermann Schwarz am 6. Juli 1947 erfolgreich zur Wiedergründung des Vereins auf, der den Bestimmungen der französischen Besatzungsmacht entsprechend bis 1950 als „Sportclub“ firmierte.