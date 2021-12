Die Aktion „Malsburger Adventskalender“ wurde erstmalig 2020 als Ersatz für den Adventsmarkt veranstaltet. In diesem Jahr wurde die Aktion des neuen Vereins „Kultur vereint“ auf Marzell erweitert. Noch bis zum 24. Dezember erstrahlt jeden Tag ein neues Fenster in Malsburg und Marzell. Die geöffneten Fenster sind auch auf der Internetseite des Kulturvereins (www.kultur-vereint.net) zu bewundern. Es bietet sich zudem ein abendlicher Rundgang an. Eine Karte hierfür befindet sich ebenfalls auf der Homepage des Vereins, zusätzlich gibt es Aushänge an den Bushaltestellen, in der Tantenmühle und in den Schaukästen. Unser Foto zeigt das Fenster des Kulturvereins mit Krippenmotiv bei der Familie Kiefer im Ecken in Marzell. Foto: zVg