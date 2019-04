Malsburg-Marzell Alemannische Gedichte vertont

„Warum Marzell als Veranstaltungsort?“ Zeh, er hat einen Teil seiner Jugend in Marzell verbracht, beantwortet diese Frage wie folgt: Im Dorf am Blauen hatte Marquardt seine erste Lehrerstelle (1951 bis 1956) und ist hier gerade den Älteren noch in guter Erinnerung.

„Da kommen zwei herausragende Persönlichkeiten des alemannischen Sprachraums zueinander – der 1982 verstorbene Dichter Manfred Marquardt und der 1957 geborene Musiker Uli Führe“, erklärt Zeh. Und weiter: „Es gibt Gemeinsamkeiten, auch wenn sie unterschiedlichen Generationen angehören: Beide sind in Lörrach aufgewachsen, also dort, wo das Hochalemannische zu Hause ist (war?), und beide haben das, was sie seit ihrer Kindheit tagtäglich zu sprechen gewohnt waren, nicht als Dialekt, sondern als „Sprache“ in des Wortes originärer Bedeutung verstanden. Sie haben etwa zur gleichen Zeit mit Veröffentlichungen auf sich aufmerksam gemacht: Führe 19-jährig im Jahr 1976, und Marquardt 1979 mit über 50 Jahren.