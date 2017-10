Malsburg-Marzell Allerlei Produkte aus dem Ort

Malsburg-Marzell (kn). Um neue Ideen nicht verlegen, um dem Dorfleben in der Berggemeinde neue Impulse zu verleihen, ist das Team des Generationentreffs „Gmeistube“ mit seinem Treffpunkt im ehemaligen Marzeller Rathaus. Bekannt sind vor allem die regelmäßigen Vortragsabende mit vielseitiger Thematik.

Nun gab es in der „Gmei-stube“ viele schöne selbst gemachte Produkte aus der Berggemeinde zu bestaunen. Dort wurde den Besuchern eine bunte Palette von Handarbeiten, Gebasteltem und Handwerklichem, aber auch künstlerischen Arbeiten präsentiert – alles von Leuten aus der Gemeinde. Das Ergebnis stellte sich sehr vielseitig dar: Ilse Trefzers Bilder – vorwiegend waren es Landschaften, Stillleben und Blumenbilder in warmen Farben – waren von früheren Ausstellungen bestens bekannt. Hannelore Lutz bot Produkte aus eigenem Anbau wie Kräutertee oder Sirup an, auch einige Imker zeigten sich kreativ. Besonders groß war die Auswahl an Handarbeiten. Darüber hinaus war die Jugend gut vertreten.

Das Gedränge in den Räumen des Generationentreffs war zeitweise groß. So wechselten viele schöne Präsente den Besitzer. So mancher Käufer dürfte dabei wohl schon an Weihnachten gedacht haben. Auch für die Bewirtung der Gäste war bestens gesorgt.