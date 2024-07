Malsburg-Marzell: Auf einmal steht da ein Funkmast

Ohne Vertrag wurde der Funkmast gebaut

Die Frau habe sich gesprächsbereit gezeigt, aber keinen Vertrag unterzeichnet. Ohne die Grundstücksbesitzerin zu informieren, habe dann ein Subunternehmen der Mobilfunkbetreiber den 28 Meter hohen Modellmast errichtet. Auch die Planer, die die ersten Gespräche führten, sollen nichts gewusst haben, sagt Singer. Selbst bei einer Einigung hätte das Unternehmen den Mast nicht ohne eine Genehmigung errichten dürfen. Dafür hätte er nicht höher als zehn Meter sein dürfen, erläutert der Bürgermeister.

Nach Protesten wurde der Modellmast abgebaut

Die Technik des Funkmasts wurde am Freitag abgebaut, der Modellmast selbst am Dienstag. Wie es nun weitergeht, sei laut Singer noch nicht klar. Aufgrund der aktuellen Vorgehensweise seien die Beteiligten mehr als skeptisch. Allerdings sei klar, dass es einen Funkmasten braucht. Er sollte dazu dienen einen „White Spot“ in der Gemeinde zu schließen, macht der Bürgermeister deutlich. „White Spots“ sind Stellen in Deutschland, in denen kein breitbandiger Mobilfunk verfügbar ist. Die Telekom hält Vogelbach für den geeignetsten Ort zur Abdeckung der Gemeinde