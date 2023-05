Während es zum Kindergarten noch offene Fragen gibt, besonders was die Aufnahme von Kindern betrifft, die im kommenden Kindergartenjahr drei Jahre alt werden, konnte für die Kindertagespflege in der Gemeinde eine zufriedenstellende Lösung gefunden werden: Franziska Freund wird diese Aufgabe übernehmen und die Betreuung in ihrem Haus an der Talstraße in Malsburg anbieten. Die Einrichtung trägt den Namen „Zwergnasen“.