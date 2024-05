Die meisten Hinweise seien bereits in der angepassten Planung berücksichtigt worden und wurden auf ihre fachliche Relevanz geprüft, erläuterte Fischer den Räten. Insbesondere seitens des Landratsamts waren umfangreiche Hinweise in einer gemeinsamen Stellungnahme gekommen. Den Gemeinderat interessierte unter anderem die Erschließung von mehreren landwirtschaftlich genutzten Flächen in der Nachbarschaft. André Hintenaus verwies darauf, dass ein von ihm bewirtschaftetes Feld nur über eine ausgewiesene Grünfläche zu erreichen sei. Diese müsse jedes Mal überfahren werden, außerdem bezweifelte er den Nutzen einer Grünfläche an genau dieser Stelle.