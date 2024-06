Malsburg-Marzell: Beiträge für Kindergarten steigen

Das Kuratorium Kindergarten empfahl deshalb, der gemeinsamen Empfehlung vom Städtetag Baden-Württemberg, Gemeindetag Baden-Württemberg und den Kirchenkonferenzen für Kindertageseinrichtungen zu folgen und die Elternbeiträge um 7,5 Prozent zu erhöhen. Allerdings stöhnt die Gemeinde bei ihrer schwachen Finanzkraft unter den steigenden Personalkosten für den Kindergarten (wir werden noch berichten).

Die Kosten pro Kind in der verlängerten Öffnungszeite (VÖ) U3 steigen von 298 auf 320 Euro, für Ü3-Kinder von 172 auf 185 Euro. Werden die verlängerten Öffnungszeiten von einem zweiten Kind genutzt, sind künftig zehn Euro mehr als bisher bei 140 Euro fällig. Die Ganztagsbetreuung an zwei Nachmittagen wird von 246 auf 264 Euro erhöht. Ein zweites Kind kostet künftig 228 statt 212 Euro, Die Ganztagsbetreuung an vier Tagen geht von 293 auf 315 Euro hoch, ein zweites Kind zahlt 270 statt bisher 251 Euro. Es werden zwölf monatliche Elternbeiträge erhoben.