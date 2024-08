Malsburg-Marzell: Berggemeinde fühlt sich stark belastet

Wird der Regionalplan in der vorliegenden Form mit diesem Anhang beschlossen, gelten die Vorrangflächen quasi als „gesetzt“, da ihre Nutzung nicht mehr an ein klassisches Verfahren wie beim Flächennutzungsplan gebunden ist – das heißt die Gemeinde hat fast keine Möglichkeit mehr, eine solche Nutzung noch zu verhindern.

Bei einer Infoveranstaltung im Bürgerhaus Edenbach vor einer Woche wurde vor etwa 80 Bürgern eine Stellungnahme des Gemeinderats vorgestellt, die sich nicht grundsätzlich gegen konkrete Vorrangflächen richtet, aber die Sorge der Berggemeinde ausdrückt, dass sie in besonderer Weise „belastet“ werden soll. Florian Leisinger von der Gemeindeverwaltung Malsburg-Marzell hat die Aufgabe übernommen, die Stellungnahme der Verwaltung so zu formulieren, dass sie in der Abwägung als „Träger öffentlicher Belange“ zur Kenntnis genommen und inhaltlich behandelt wird. „Wir benennen in unserer Stellungnahme Bereiche, die betroffen sein könnten. So haben wir als Kommune zum Beispiel die Aufgabe die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser sicherzustellen. Wenn es dadurch Auswirkungen geben könnte, versuchen wir diese aufzuzeigen“, erläutert er ein Beispiel. Durch die anhaltende Trockenheit macht sich der Gemeinderat ohnehin Sorgen um die oberflächennahen Quellen, die die Grundlage der Wasserversorgung in Malsburg-Marzell bilden. Viele Bürger hegen wie der Gemeinderat die Befürchtung, dass durch die Ausweisung von Vorrangflächen und den späteren Bau von zusätzlichen Windrädern die Bodenstruktur so verändert werden könnte, dass den Quellen eine „erhebliche Gefahr“ droht.