Malsburg-Marzell Bester Bulle legt 177 Kilo Gewicht zu

Ausblick

Im Jahr 2023 soll die bewährte Arbeit in den vier Weidegruppe fortgesetzt werden. Weiter stehen größere Umbaumaßnahmen im vereinseigenen Weideschuppen an.

Wahlen

Unter der Leitung von Bürgermeister Singer wurden die Wahlen durchgeführt. In geheimer Wahl wurden der Vorsitzende Florian Lindemer und dessen Vertreter Dierk Kilchling bestätigt, in offener Abstimmung die weiteren Vorstandsmitglieder. Rechner bleibt Roland Gerspacher, Schriftführer Gerold Kiefer. Bestätigt in ihren Ämtern wurden weiter Betriebsleiter Mark Schwarz, Maschinen- und Gerätewart Klaus Leisinger, Betriebsmechaniker Geri Wehrle und die Weidewarte Mario Schurek, Michael Kilchling, Stefan Trefzer und Roland Gerspacher. Neuer Kassenprüfer ist für Björn Seider nun Martin Hering.

Weitere Informationen: Termine: Weideauftrieb ist am 6. Mai, Ersatztermin ist am 13. Mai. Kontakt: Vorsitzender Florian Lindemer, Tel. 0173/ 686 64 05.