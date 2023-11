Malsburg-Marzell: Besucher stimmen sich im „Weihnachtsdorf“ ein

Unter dem Motto „Seht, die gute Zeit ist nah!“ gab sie eine besinnliche Einstimmung in die Advents- und Weihnachtszeit, die eigentlich erst am kommenden Wochenende mit dem ersten Advent beginnt. Wer das „Weihnachtsdorf“ versäumt hat, kann am Samstag, 2. Dezember, ab 15 Uhr zum „Wälderzauber“ bei der Tantenmühle in Malsburg gehen, um sich einzustimmen.