Die Abteilung Marzell der Freiwilligen Feuerwehr der Berggemeinde hat getreu ihrem Motto „Gott zur Ehr – dem Nächsten zur Wehr“ ihre Aufgaben in vollem Umfang erfüllt. Kommandant Yannick Kopp und Schriftführer Gerold Kiefer verwiesen in ihren Berichten bei der Versammlung auf insgesamt elf Einsätze in diesem Jahr.