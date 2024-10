Malsburg-Marzell: Bürgerstiftung erwirtschaftet ab 2025 mehr Erlöse

Wieviel Geld kann die Bürgerstiftung im laufenden Jahr noch ausgeben? Darum ging es in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Auflistung der Erträge aus 2024 und Spenden aus der Bürgerschaft indes war in ihrer Form so, dass etliche Gemeinderäte nicht so recht nachvollziehen konnten, wieviel Geld genau da ist und was davon etwa in die Ertüchtigung von Spielplätzen investiert werden soll. Somit folgte man Hans-Peter Oßwalds Vorschlag, bis zur kommenden Gemeinderatssitzung am 11.November die Auflistung überschaubarer zu gestalten und dann darüber zu entscheiden.