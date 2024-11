Malsburg-Marzell: Chor geht mit drei neuen Sängern in die Zukunft

Kurze Soli gab es auch für die fünf Stimmführer des Chores bei Frank Dietsches Hommage an die Heimat „Lied vom Chandertal“. Und immer mal wieder gesellte sich zu den a capella gesungenen Liedern Gergana Schneiders beschwingte Klavierbegleitung.

„Jetzt mache mir en Experiment“, kündigte Enßle an und animierte das Publikum zum Händereiben, Fingerschnipsen und rhythmischem Klatschen auf die Oberschenkel.

In Verbindung mit einem kollektiven Sprung des Chores auf die hölzerne Bühne entstand so die akustische Illusion eines Gewitters, gefolgt von der gut umgesetzten komplexen Vielstimmigkeit der Kirchenlieder „Vom Flügel eines Engels berührt“ und „Meine Seele ist stille in Dir“. „Was wend ’r denn no höre?“ fragte der Dirigent nach starkem Abschiedsapplaus und lautstarker Forderung nach einer Zugabe und der Abend klang aus mit „Wir alle sind Engel füreinander“.