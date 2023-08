Malsburg-Marzell „Den Nerv getroffen“

Die „First Responder“, deren Arbeit ebenfalls komplett über Spenden finanziert wird, waren daraufhin mit zwei Konten und 1000 gedruckten Flyern an die Bevölkerung herangetreten. Das Ganze lief gut an: Etwa 5000 Euro waren im Juli noch offen, nun wird sogar noch etwas Geld übrig bleiben. „Wir haben mit dieser Aktion offensichtlich einen Nerv getroffen“, sagt Zimmermann. Bis hinunter nach Kandern gab es Spenden. „Und es waren oft ziemlich hohe Beträge auch von Privatpersonen – so 100 bis 200 Euro im Schnitt“, berichtet er. „Auch die Vereine aus unserer Gemeinde und Firmen haben sich in vorbildlicher Weise beteiligt“, findet er. Bei dieser Gelegenheit hat Zimmermann die Erfahrung gemacht, dass das Konzept der „First Responder“ noch breiter bekannt gemacht werden muss. Die Ersthelfer werden über eigene Funkmeldeempfänger alarmiert, leisten erste, lebenserhaltende Maßnahmen vor dem Eintreffen des Rettungsdiensts und verkürzen so die Anfahrtswege in Gemeinden wie Malsburg-Marzell. Mitstreiter kann er noch brauchen: Interessenten können sich per E-Mail an joerg.zimmermann@sichtbar.de wenden.