Nach den starken Schneefällen zum Wochenbeginn konnte rechtzeitig zu den Weihnachtsfeiertagen auch die Skisaison im Oberen Kandertal eröffnet werden. So waren am ersten Feiertag die Waldparkplätze auf Lipple und Egerten sehr gut gefüllt, denn der Andrang der Skilangläufer und Winterwanderer war enorm. Auch an den Schlittenhängen herrscht Hochbetrieb. Bei einer Schneehöhe von annähernd 30 Zentimetern konnte der Skiclub, wie er im Loipenbericht meldete, alle Loipen und Ski-Wanderwege präparieren und beste Voraussetzungen für die Aktiven schaffen. Der Skiclub weist auf seiner Internetseite (www.lipple.de) auch auf die hohen Kosten der Loipenpräparierung hin und appelliert an die Benutzer, eine Loipenvignette für 20 Euro zu erwerben oder den Club durch eine Spende zu unterstützen.