Malsburg-Marzell Der Zusammenschluss war richtig

Mit berechtigtem Stolz blickte die im vergangenen Jahr neu ins Leben gerufene Sportgemeinschaft Malsburg-Marzell, ein Zusammenschluss der örtlichen Fußballvereine, bei ihrer Hauptversammlung auf das Erreichte zurück. So verfügen die Fußballer mit dem neuen Kunstrasenplatz über eine zeitgemäße Sportstätte.

Von Rolf-Dieter Kanmacher

Malsburg-Marzell. Von „wichtigen Schritten für eine zukunftsweisende Entwicklung des Fußballsports im oberen Kandertal“ sprachen sowohl Vorsitzender Uli Wetzel als auch Schriftführer Michael Zierold in ihren Berichten. Genannt wurden in diesem Zusammenhang vor allem die Gründung der Sportgemeinschaft, die von zwei Fördervereinen unterstützt wird, sowie der Bau und die kürzlich erfolgte Einweihung des neuen modernen Kunstrasenplatzes.

Sportliches

Sportlich sei allerdings nicht alles nach Wunsch gelaufen, erläuterte Spielausschussvorsitzender Hans-Peter Oßwald. Mit dem von der ersten Mannschaft erreichten elften Platz sei zwar der Abstieg vermieden worden, doch besitze die junge Mannschaft durchaus die Substanz für ein künftig besseres Abschneiden.

Aufschlussreich im Blick auf viel Verletzungspech war sicher Oßwalds Hinweis, dass in den beiden Aktivmannschaften insgesamt 54 Spieler zum Einsatz kamen. Die zweite Mannschaft belegte zwar schlussendlich nur den letzten Platz in der Kreisliga C, sei als Reservoir für die Erste aber unentbehrlich.

Nachfolger von Trainer Johannes Stiefel, der aus beruflichen und privaten Gründen kürzer treten muss, wird Harald Wittke aus Efringen-Kirchen, als Spielertrainer aus früheren Jahren vielen bestens bekannt. Stiefel habe mit dem jungen Kader hervorragende Arbeit geleistet, sagte Oßwald. Co-Trainer bleibt Fabian Schmid, dem für seinen großen Einsatz auch als Vertreter des Jugendleiters besonders gedankt wurde.

Finanzen

Trotz der hohen Investitionen – allein für den Platzbau wurden diese auf 255 000 Euro beziffert – sei die Finanzlage geordnet, bilanzierte Kassenverwalter Andreas Moos in seinem Bericht. Dies nicht zuletzt dank der Unterstützung durch die Fördervereine und die Gemeinde und dank großzügiger Spenden in der Höhe von 57 500 Euro.

Veranstaltungen wie das Budenfest, das „Beyerle-Kabarett“ und das Bulldogtreffen seien wichtige Einnahmequellen, die Jahresfeier soll es nach einjähriger Unterbrechung 2019 wieder geben.

Wahlen

Einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden bei den turnusmäßig anstehenden Wahlen der Vorsitzende Uli Wetzel und der dritte Vorsitzende Daniel Schweinlin, er war maßgeblich verantwortlich für den Platzbau.

Neuer Stellvertreter des Spielausschussvorsitzenden ist Matthias Oßwald, Stellvertreter des Schriftführers bleibt Stefan Brehm, Stellvertreter des Jugendleiters ist weiterhin Fabian Schmid. Zu Beisitzern wurden Dieter Forsthuber und Philipp Brombacher gewählt, Fabian Wetzel prüft die Kasse.

Grußworte

Der Zusammenschluss der Fußballvereine SF Marzell und SV Malsburg sei die richtige Entscheidung gewesen, sagte Bürgermeister Gerd Schweinlin, die Zusammenarbeit zwischen Vereinen und Gemeinde stets vertrauensvoll. Pfarrerin Susanne Roßkopf erinnerte an den gelungenen „Gottesdienst auf dem Fußballplatz“ anlässlich der Platzeinweihung. Stefan Wetzel übermittelte die Grüße des Männerchors.

Ehrungen

Für ihren besonderen Einsatz geehrt wurden Schiedsrichter-Urgestein Walter Osswald, Fabian Schmid und Andreas Nießen.

Mitglieder: 227 (ohne Fördervereine)

Termine: Bulldogtreffen Lipple am 4. August; Budenfest vom 8. bis 10. September

Kontakt: Vorsitzender Uli Wetzel, Vogelbach 2.