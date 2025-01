Malsburg-Marzell: Die Brandschützer sind stark gefordert

26 Einsätze für Ersthelfer

Einen unschätzbaren Dienst leistet die First-Responder-Gruppe, die zu 26 Einsätzen gerufen wurde. „Zeit steht für uns an allererster Stelle“, betonte Jörg Zimmermann in seinem Bericht. Die schnellste Reaktionszeit lag unter zwei Minuten von Alarmierung bis Ankunft Einsatzstelle. Durchschnittlich dauert es knapp vier Minuten bis der Patient erreicht ist. Mehrmals mussten die First Responder bei ihren Einsätzen vor Eintreffen des Rettungsdiensts Patienten reanimieren.

Drei neue First Responder

Mit Vanessa Schwarz, Lisa Wagner und Sven Gisin konnte das Team drei neue First Responder aufnehmen, die die Einsatzbereitschaft im Raum Vogelbach und Käsacker verstärken. Für 2025 ist die Anschaffung von neuer Einsatzkleidung und Notfallrucksäcken geplant. Zimmermann dankte den Helfern, die emotional und mental in extremen Situationen gefordert sind und sich durch ihre medizinischen Fähigkeiten, Mitgefühl und Empathie auszeichnen. Als neuer Stellvertreter der First Responder übernimmt Florian Leisinger das Amt von Julia Hofer, hieß es.