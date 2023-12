Malsburg-Marzell Jahresrückblick: Die Gemeinde ist innerlich gespalten

„Schlechter Verlierer“

Schließlich verlas Gemeinderat Hans-Peter Osswald eine Erklärung aller Ratsmitglieder: „Eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen ist nicht mehr möglich“, sagte er und forderte Singer offiziell zum Rücktritt auf. Der Bürgermeister saß derweil mit angewinkelten Armen am Tisch und zeigte keine körperlich sichtbare Reaktion. „Sie haben dreimal versucht, unserer Gemeinde den Rücken zu kehren“, brachte es Osswald auf den Punkt. Singer hatte sich im Oktober für die Bürgermeisterwahl in Münstertal beworben und etwa drei Prozent der Stimmen erreicht. Besonders schlecht kam bei vielen an, wie er das dortige Wahlergebnis kommentierte, bei vielen in der Berggemeinde kam er als „schlechter Verlierer“ an.

Aufforderung zum Rücktritt

Die Erklärung hatte es in sich: Singer wird vorgeworfen, er habe den Rat mehrfach „belogen“, ohne dass dies genauer konkretisiert wurde. Die weitere inhaltliche Kritik aus Rat und von Bürgern bezieht sich auf die ihrer Ansicht nach fehlende fachliche Qualifikation, schlechte Kommunikation und eine nicht vorhandene Bereitschaft, auf Hinweise hören zu wollen. Alle Räte standen auf, um Singer zum Rücktritt aufzufordern, die meisten der 60 Zuhörer taten das Gleiche.