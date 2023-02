Malsburg-Marzell Drei närrische Tage

Am Samstag war wieder einiges los, der Umzug am Nachmittag und später die Number One Party in der Löschgasshalle zogen zahlreiche Besucher auch von außerhalb an. Die angereisten Zünfte und Cliquen schätzen offenbar nach dem Motto „Klein, aber fein“ die besondere Atmosphäre der Wälderfasnacht. Auch eine Guggemusik war mit den „Namelose“ aus Schopfheim mit dabei und sorgte für kräftiges Ramba-Zamba.

21 Zünfte und Cliquen

Am Umzug nahmen neben den veranstaltenden Grabedierer auch 20 befreundete Zünfte und Cliquen teil, über deren süße oder salzige Präsente sich besonders auch die Kinder freuten. Mit dabei waren aus der Berggmeinde selbst die Wälderchnorzi und Marder, aus dem Kleinen Wiesental kamen die Nollehünd aus Tegernau und die Köhlergeister Neuenweg und die Mühlibuure Sallneck, aus dem Markgräflerland und Kandern die Beelze Buebe und Geissen, die Holzener Füchs und die Läufelberg-Hexe aus Egringen, um nur einige zu nennen.