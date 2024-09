Malsburg-Marzell: Ein Dorf will gehört werden

„Wir sind ein lockerer Zusammenschluss von Bürgern aus Malsburg-Marzell, die einen bunten Mix aus sehr unterschiedlichen beruflichen Hintergründen vereinen“, berichtet sie. Was sie zusammenbringe, sei das Gefühl, dass ihre ländlich strukturierte Flächengemeinde mehr als andere dafür kämpfen muss, politisches Gehör zu finden. „Wir haben aktuell keinen Vertreter im Kreistag“, sagt Duval und nennt als Beispiele den Schulbusverkehr, den Kindergarten und die Windkraft.

Insbesondere bei diesem Thema sei das Gefühl entstanden, nicht ausreichend informiert zu werden, berichtet Duval. Beim Bürgerwindpark auf dem Blauen habe es Infoveranstaltungen in Schliengen und Badenweiler gegeben, aber nicht in Malsburg-Marzell. Erst nach langem Hin und Her sei es der Gemeinde gelungen, eine eigene Veranstaltung zu organisieren. Niemand habe etwas gegen zwei bis vier Anlagen gehabt, aber am Ende seien es neun gewesen.