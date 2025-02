Malsburg-Marzell: Ein geheimnisvolles Wesen versetzt die Steinbrucharbeiter in Angst

In den 1930er-Jahren des vorherigen Jahrhunderts wurde mit der Gründung der Sportfreunde Marzell die Wälderfasnacht begründet. Maskenbälle, Kappenabende, ein Prinz „Karneval“, Kinder- und Weiberfasnacht sowie natürlich auch närrische Fußballspiele auf dem alten Sportplatz in der Ortsmitte gehörten zum Programm, ebenso später auch Umzüge, an denen sich örtliche Vereine mit selbst gebauten Wagen beteiligten. Auch in den Kliniken fanden närrische Veranstaltungen statt. Anfang der 60er-Jahre wurden die „Stockberggeister“ gegründet. Am Rosenmontag 1992 wurde beschlossen, in Marzell die Zunft „Grabedierer“ zu gründen, am Samstag, 9. Mai, wurde die Zunft dann offiziell aus der Taufe gehoben.Die Namen der 26 aktiven Gründungsmitglieder sind ebenso überliefert, wie die der neun Passivmitglieder.