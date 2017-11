Malsburg-Marzell Einweihung nicht mehr in diesem Jahr

Von Rolf-Dieter Kanmacher

Der Einweihungstermin für die Michaelskirche in Kaltenbach wird auf das kommende Jahr verschoben. Diese Entscheidung hat der Gemeinderat der evangelischen Kirchengemeinde Am Blauen einstimmig getroffen. Der ursprünglich vorgesehene Termin ist nicht zu halten.

Malsburg-Marzell. Das wurde bei einem Vor-Ort-Termin in Kaltenbach deutlich. Die zuletzt vorgesehene Einweihung am dritten Advent muss deshalb noch einmal verschoben werden. Das Kirchenäußere erstrahlt zwar in neuem Glanz, zu wenig fortgeschritten sind jedoch die Arbeiten im Kircheninneren, wovon sich am Reformationstag auch die Besucher der Andacht überzeugen konnten. Noch ist nicht einmal der Boden verlegt. Auch muss die Orgel noch aufgestellt und intoniert werden. Erschwerend hinzu kommt, dass im hoch gelegenen Kaltenbach immer mit einem frühen Wintereinbruch zu rechnen ist, der die Bauarbeiten weiter verzögern würde.

Eingehend befasste man sich auch mit der geplanten energetischen Sanierung von Pfarr- und Gemeindehaus in Malsburg. Architekt Christian Tscheulin informierte über die vorgesehenen Baumaßnahmen. So soll auf die oberste Geschossdecke im Pfarrhaus eine zusätzliche Dämmung aufgebracht werden. Für den Gemeindesaal ist die Sanierung der Dachfläche mit Dämmung und der Austausch aller Fenster vorgesehen. Auch eine neue Heizungsanlage soll eingebaut werden, ob es eine Pelletsheizung sein wird, muss der Kirchengemeinderat noch entscheiden.

Beim Rückblick auf zurückliegende kirchliche Anlässe informierte Pfarrerin Susanne Roßkopf über das Ergebnis der Erntedanksammlung: Von den gespendeten 1800 Euro gehen je 750 Euro an den Kindergarten für den Außenfrühstücksbereich und an die Spielplatzaktion in Sitzenkirch sowie 300 Euro an das Berghaus Johannes. Weiter wurde darüber informiert, dass in diesem Jahr nur ein Krippenspiel in Sitzenkirch aufgeführt werden kann, dafür gibt es ein Christvesper ab 17.30 Uhr in Vogelbach.