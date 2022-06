Malsburg-Marzell Erlebnistage auf der Burg

Malsburg-Marzell/Kandern. Die Erlebnistage Kinderburg 2022 können stattfinden. Erleichtert konnten das kürzlich die vielen „Fans“ der Veranstaltung, die für den 25. und 26. Juni geplant ist und im letzten Jahr zum ersten Mal stattfand, der Facebook–Seite der Veranstalter um Sebastian Böhnisch entnehmen. Kurz zuvor musste die Veranstaltung angesichts fehlender helfender Hände noch in Frage gestellt werden. Doch der Hilferuf der Initiatoren stieß auf große Resonanz: „Dank Eurer großartigen Unterstützung und Hilfsbereitschaft werden wir die Erlebnistage Kinderburg 2022 nicht absagen müssen“, schreibt Sebastian Böhnisch in der Info. Zwar fehlten noch Helfer am Samstagnachmittag und wenige am Sonntag, aber insgesamt sind die Veranstalter positiv gestimmt: „Ihr habt die Kinderburg gerettet. Wir sind überwältigt von den Euch allen, die sich so schnell und so kurzfristig gefunden haben. Ein ganz besonderer Dank an den SV Wollbach und die Klemmbach Hexe Müllheim für die zahlreiche Unterstützung. Danke. Wir halten Euch auf dem Laufenden.“