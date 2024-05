Verbandsmitglied Dierk Kilchling betreibt am Galgenbuck eine eigene Weide mit zehn Rindern. Dieses Jahr sei die Vegetation schon frühzeitig stark fortgeschritten, wird betont. Der im vergangenen Jahr neu gegründete Weideverband Lütschenbach brachte 30 Tiere, in Kaltenbach werden es am Auftriebstermin am Pfingstsamstag sogar 70 Rinder sein. Von den anderen Ortsteilen wie Malsburg und Vogelbach liegen derzeit noch keine genaueren Angaben vor.

Insgesamt dürften es aber einschließlich der zahlreichen Privatweiden wieder weit mehr als 250 Rinder sein, die für die Offenhaltung der Landschaft im Oberen Kandertal sorgen. Die Weidetiere kommen größtenteils als sogenanntes „Gastvieh“ von Landwirten aus der Ebene über die Frühlings- und Sommermonate in der Regel bis Mitte Oktober ins Obere Kandertal.