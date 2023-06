Im oberen Kandertal hat seit kurzem Jörg Zimmermann aus Lütschenbach als Nachfolger von Christoph Kopper die Leitung der Ersthelfer-Gruppe übernommen. Die derzeit elf Mitglieder – oft auch First-Responder genannt – deren ärztlicher Leiter der Malsburger Arzt Peter Reimold ist, sind sieben Tage in der Woche und 24 Stunden am Tag einsatzbereit, erklärt der 42-jährige Leiter, der seit fünf Jahren in Lütschenbach wohnt und dort bestens aufgenommen worden sei.