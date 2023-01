Malsburg-Marzell Erträge fallen höher als erwartet aus

Malsburg-Marzell (kn). Der Gemeinderat hatte im Dezember 2020 den Haushaltsplan 2021 mit Erträgen in Höhe von rund 3,2 Millionen Euro sowie Aufwendungen in Höhe von etwas mehr als 3,8 Millionen Euro beschlossen. Bei der Erstellung des Haushalts wurde also schon mit einem veranschlagten Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von minus 614 000 Euro gerechnet. Nach dem nun noch in der Dezembersitzung 2022 vom Gemeinderat verabschiedeten Jahresabschluss betrug der Fehlbetrag – also das ordentliche Ergebnis – etwa 235 600 Euro und lag somit ungefähr 378 400 Euro über dem Planansatz.