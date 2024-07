Malsburg-Marzell: Fachleute sind sich uneinig

Den einzigen tosenden Applaus des Abends bekam die Referentin Christine Alewell, Professorin für Umweltgeowissenschaften an der Universität Basel. Sie eröffnete mit: „Ich bin keine Klimawandelleugnerin.“ Sodann erläuterte sie den vielfältigen Wert des Bodens, unter anderem für Regulierung des Klimas, der Treibhausgase, Erhaltung der Stoffkreisläufe, Filterfunktion für Trinkwasser, Hochwasserschutz und als Wasserspeicher. Jeweils samt Zuwegung nehme das Fundament eines Windrads rund 2800 Kubikmeter Boden in Anspruch, pro Windrad blieben bis zu zwei Hektar dauerhaft verfestigte oder versiegelte Fläche, was erhöhten Abfluss bei Starkregen, geringe Versickerung und Wasserspeicherfunktion bedeute.

Die Natur schützen

Ein Rückbau sei infolge zu geringer Bankbürgschaften von Investoren nicht möglich, die Windradflügel seien giftiger Sondermüll, die tiefen Baugruben böten die Möglichkeit der Verklappung belasteten Bodens. Alewells Fazit: „Es gibt viele Lösungen für eine Energiewende – die letzten Reste der Natur in Deutschland zu zerstören, ist keine.“ Zu ihrem Vortrag sagte die Moderatorin Christiane Freitag vom Landesforum Energiedialog: „Das war eigentlich als Fachreferat vorgesehen. Diesen Rahmen haben Sie gesprengt.“

Wie Hydrogeologe Markus Merk vom Ingenieurbüro HPC ausführte, lägen von 774 bestehenden WEAs im Land 277 in Wasserschutzgebieten, bis auf eine allesamt in Zone III. In Zone I ist alles außer Wassergewinnung verboten. Verboten im Einzugsgebiet von Zone II sind etwa Drainagen, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Baustelleneinrichtungen und das Errichten baulicher Anlagen.