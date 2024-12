Malsburg-Marzell Finanzielle Lage verbessert sich leicht

Da bis in vier Jahren durchaus junge Familien dort an einem Bauplatz interessiert sein könnten, sollte man das jetzt verfolgen, sagte Kilchling: „Auch wenn’s der Verwaltung ein bißchen Arbeit macht“. Brachliegen sollte der Seltenacker natürlich nicht, meinte Bürgermeister Mario Singer dazu, doch vor 2026 sei hier nichts vorgesehen. Am „Sonnenbuckel“ in Marzell soll neuer Wohnraum geschaffen werden. Auf den Flächen des früheren Gasthauses Sonne sowie der ehemaligen, inzwischen nicht mehr genutzten Tennisanlage sieht der städtebauliche Entwurf der Wohnbau Lörrach etwa 23 Einzelhäuser, Doppelhaushälften und Reihenhäuser vor. Diese kommen zu den zwölf Wohneinheiten des bereits bestehenden Gebäudes hinzu. Mit zwei Vollgeschossen werden die bestehenden Gebäudehöhen westlich der Kander aufgenommen. In der Mitte des neuen Dorfquartiers kann eine Grünfläche für generationenübergreifende Aufenthaltsmöglichkeiten entstehen. Kathryn Babeck fände es wichtig, dort ein Café anzusiedeln.