Malsburg-Marzell Für Kultur im Ort

Ein paar Familien aus Malsburg, Käsacker und Marzell waren sich einig: In der großen Flächengemeinde, in der immer mehr junge Familien mit Kindern wohnen, braucht es mehr kulturelle Angebote, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Der Name „Kultur vereint“ spiegele den Grundgedanken wider, dass kulturelles Schaffen und Erleben zu einer gemeinschaftlichen, konstruktiven, toleranten und damit zukunftsfähigen Gesellschaft beiträgt.

Die erste Idee, die „Kinderburg“, führte dann nach einiger Zeit der Planung und Organisation zur Vereinsgründung am 19. Juni. Sebastian Böhnisch aus Malsburg wurde einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. In Zukunft sind weitere Angebote, Workshops und Kurse für alle Altersgruppen aus den Bereichen Theater, Musik oder Bildende Kunst geplant. Mit der „Kinderburg“ veranstaltet der frisch gegründete Kulturverein in Zusammenarbeit mit ForstBW am 24. und 25. Juli von jeweils 10 bis 18 Uhr Erlebnistage auf der Ruine Sausenburg in Kandern mit Aktivitäten für Kinder im Alter von zwei bis 14 Jahren. Die Aktivitäten umfassen laut der Mitteilung Klettern, Töpfern, Vorlesezelt, Pony-Reiten, Müsli-Werkstatt, Mountainbiken und vieles mehr und werden fast ausschließlich von Anbietern, Vereinen und Betrieben aus der Region umgesetzt, heißt es weiter.