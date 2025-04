Die Formalien, Berichte und Wahlen, waren schnell abgehandelt. Auf große Resonanz stieß die Einweihung der Glocke in Lütschenbach, für die der Verein spendete und die von Mitgliedern saniert wurde. Bei zwei Veranstaltungen rund um die Tantenmühle wurde bewirtet, außerdem eine Bank am Löhle-Weg gestiftet und aufgestellt. Der Kassenführung von Sascha Weber wurde eine einwandfreie Abrechnung bestätigt. Die Wahlen von stellvertretendem Vorsitzenden, Kassierer und Beisitzer erfolgten für nur jeweils ein Jahr. Als stellvertretender Vorsitzender wurde Patrick Leuger und als Kassierer Sascha Weber wieder gewählt. Beisitzer Dieter Längin und Kassenprüferin Monika Wasolowski nahmen ihr Amt auch an. Manfred Leuger bescheinigte eine hervorragende Zusammenarbeit innerhalb des Vorstands. Für die Geißenhalter Hinteres Kandertal bricht vermutlich das letzte Jahr ihres Bestehens an, bevor der Verein mangels fehlender Nachfolge aufgelöst werden muss.