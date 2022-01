Malsburg-Marzell Gemeinde hat Handlungsspielraum

Rücklagen aus den Vorjahren stehen einer aktuellen Prognose zufolge nicht zur Verfügung, weshalb Merkel auch die kommenden Haushaltsjahre belastet sieht. Er sprach von einer strukturellen Finanzschwäche der Gemeinde sowie unverschuldeten finanziellen Schwierigkeiten aufgrund der Corona-Pandemie. Auch belaste der sicherlich notwendige, aber hohe Personalstand den Haushalt.

Im Maßnahmenbereich ergibt sich aus geplanten Investitionen in Höhe von 912 500 Euro und voraussichtlichen Einzahlungen in Höhe von 966 500 Euro ein Überschuss in Höhe von 54 000 Euro, der sich durch die Zuführung an den Ergebnishaushalt auf 46 700 Euro reduziert.

An Tilgungsausgaben stehen 71 100 Euro an. Merkel rechnet zum Jahresende mit einem Restbetrag an liquiden Mitteln in Höhe von rund 300 400 Euro, bei einer geforderten Mindestliquidität von 63 000 Euro.

Auch an die kommenden Haushaltsjahre denken

Dennoch rät der Kämmerer zur Vorsicht. Denn auch für die im kommenden Jahr anstehenden Projekte wie den Umbau im Kindergarten sowie die Sanierung der Brücke zum Bauhof muss es noch Spielräume geben, zumal auch mit Baukostensteigerungen zu rechnen sei.

Die Gemeinde hat die Möglichkeit, auf eine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 100 000 Euro zurückzugreifen. Bei Aufnahme dieses Darlehens und planmäßiger Tilgung würde sich der Schuldenstand zum Jahresende 2022 leicht erhöhen von derzeit 760 800 auf rund 790 000 Euro.