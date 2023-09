Weil eine hinter dem Fahrersitz stehende Kiste mit Mineralwasser in einer Kurve umkippte, kam es auf der K 6350 zwischen Malsburg und Marzell zu einem Unfall. Eine 22-Jährige erschrak durch das Zerbrechen einer Glasflasche so sehr, dass sie nach hinten schaute und die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, schreibt die Polizei in einer Meldung. Die Frau geriet mit ihrem Auto nach rechts auf den Grünstreifen und kollidierte im Anschluss mit der linken Schutzplanke. Die Fahrerin wurde laut Polizei leicht verletzt. Der Rettungsdienst übergab sie in die Obhut ihrer Familienangehörigen. Der gesamte Schaden beträgt etwa 8000 Euro, so die Polizei.