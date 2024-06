„Höret liebi Lütschebacher Lüt, es isch so wit: S’Glöckli lütet wieder zu nere bestimmde Zit. Wie versproche um Ölfi, um Fünfi un am Siebeni Zobe!“ Diese Mitteilung machte der Verein der Geißenhalter im Dorf bekannt. Die Glocke stammt aus dem Jahr 1747, die Gemeinde übernahm die Stromkosten für die Läuteanlage nach Beschluss des Rats. Gemeinderat Patrick Leuger hatte im Auftrag der Gemeinde die mögliche Automatisierung geprüft und auch eine Kostenermittlung durchgeführt. Im Ergebnis kam er auf Materialkosten von rund 1700 Euro belaufen. Die Initiatoren sprachen sich für eine sogenannte „Hammerschlag-Variante“ bei der Automatisierung aus. Für Zusatzarbeiten insbesondere Stromanschluss und Anbaumaterialien wurden rund 1500 Euro veranschlagt. In dieser Summe enthalten war auch die Ertüchtigung der Holzverkleidung des Türmchens. Der Verein der Geißenhalter übernahm die Material- und Zusatzkosten. Die Einweihung am Sonntag, 16. Jun, beginnt um 10 Uhr mit einem alemannischen Gottesdienst mit Pfarrerin Susanne Roßkopf, ab 11.30 Uhr spielt die Wirtshausmusik „Eins no“. Zur urigen Stärkung bieten die Geißenhalter „Grumbiresuppe mit Brot“ und „Grillwürschte mit Buurebrot“ an.