Malsburg-Marzell Glöcklein soll wieder erklingen

„S´Lütschenbacher Glöckli soll wieder lütte um Ölfi, um Fünfi un zur Bätzit am Siebeni Zobe!“, so beginnt der aktuelle Aufruf des Vereins. Weiter heißt es: Die Geißenhalter Hinteres Kandertal beabsichtigen nach dem Motto „Alte Bräuche sollen nicht vergessen werden!“ die Lütschenbacher Glocke auf dem Grundstück von Daniel Renk wieder zu aktivieren. Der Vereinsvorsitzende Manfred Leuger unterstreicht im Gespräch vor allem die Absicht, die Glocke mit einem elektrischen Läutewerk auszustatten, denn das tägliche Läuten per Hand sei niemand mehr zuzumuten. Dafür rechnet der Verein mit Kosten von bis zu 5000 Euro.

Auch soll die Außenansicht des Glockenturms auf dem Gebäude, das früher Domizil der Lütschenbacher Feuerwehrabteilung war und jetzt im Privatbesitz ist, verbessert werden. Wobei Manfred Leuger unterstreicht, dass das Holzwerk in einem erstaunlich guten Zustand sei.