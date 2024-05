Verbandsdirektor Sebastian Wilske wird am 29. Juli im Gemeinderat von Malsburg-Marzell erklären, wie es zu den Vorrangflächen gekommen ist. Das SWR-Fernsehen drehte am Montagabend in Malsburg-Marzell für die Politik-Sendung „Zur Sache Baden-Württemberg“, die am Donnerstag, 16. Mai, ab 20.15 Uhr ausgestrahlt wird einen Beitrag zum politischen Engagement in kleinen Gemeinden vor der Wahl. Die Stimmung zur Windkraft war jedenfalls leicht gereizt. „Wenn niemand zu uns kommen will, sollten wir vielleicht einfach eine eigene Veranstaltung machen und eigene Experten einladen“, brachte es ein Gemeinderat auf den Punkt.

Ölkavernenprojekt löst sich in Wohlgefallen auf

Karlheinz Bayerle erinnerte an ein Ölkavernenprojekt mit einer großen Pipeline in Malsburg-Marzell, das in Zeiten der Ölknappheit für erhebliche Bürgerproteste gesorgt hatte und sich als Luftschloss erwies. Was die Räte am meisten erbost, dass niemanden zu geben scheint, der sich für ihre Position interessieren scheint.