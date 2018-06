Malsburg-Marzell Großzügige Spende für den Spielplatz

Malsburg-Marzell (kn). Seit mehreren Jahren erfreut sich der Marzeller Adventsmarkt im Ecken großer Beliebtheit. Auch von weit her kommen jedes Jahr die Besucher, sie schätzen die besondere Atmosphäre dieses kleineren Weihnachtsmarkts.

Den Erlös aus der Bewirtung der Gäste lassen die Organisatoren um Ronja Weis und Kerstin Trefzer jedes Jahr einem sozialen Zweck zukommen. Immer wieder denken die beiden Mütter dabei auch an den Spielplatz in Marzell. So auch dieses Jahr: In seiner jüngsten Sitzung stimmte der Gemeinderat der Annahme der Spende in Höhe von 1200 Euro zu.

Das Geld sei bereits sinnvoll verwendet worden, erklärte dazu Bürgermeister Gerd Schweinlin. Der in die Jahre gekommene Sandkasten sei erneuert worden. Hier hätten die Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde gute Arbeit geleistet.

Zuvor hatte sich der Bürgermeister mit den Organisatorinnen auf dem Spielplatz getroffen, um sich ganz offiziell für die großzügige Spende zu bedanken. Er lobte das große ehrenamtliche Engagement der Veranstalter des Adventsmarkts sowie der zahlreichen Helfer. Der Markt sei eine Bereicherung des Veranstaltungsangebots in der Berggemeinde, lobte Schweinlin.

Zum neuen Sandkasten ist auch eine Sitzgruppe gekommen, die von der Schreinerei Trefzer erstellt wurde und an Sonnentagen zum Verweilen im Schatten einlädt.

Zusätzlich zu den 1200 Euro für den Spielplatz ging dieses Jahr auch eine Spende in Höhe von 600 Euro an den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg, insgesamt wurden also 1800 Euro für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung gestellt.