Malsburg-Marzell: Höhepunkt des Narrenjubiläums wird der Umzug sein

Gesucht wird jedes Jahr auch ein „Stockberggeist“ des Jahres. Mit viel Engagement und Liebe widmen sich die „Grabedierer“ der Kinderfasnacht. Närrischer Höhepunkt ist jeweils der große Umzug (diesmal: Samstag, 1. März). Am Narrendorf beteiligen sich zahlreiche örtliche Vereine. Durch seine musikalischen Beiträge unterstützt und bereichert natürlich der Musikverein Edelweiß die Wälderfasnacht.

Natürlich werden dieses Jahr zum Jubiläumsumzug am 1. März und im Narrendorf, an dem sich mehrere örtliche Vereine beteiligen, zahlreiche teilnehmende Zünfte und besonders viele Gäste erwartet. Bereits am 27. Februar wird des Jubiläumsprogramm mit dem Hemdglunkiumzug eröffnet, am Freitag 28. Februar, erwartet man nach der Kinderfasnacht am Nachmittag zum närrischen Abend in der Stockberghalle, für den man ein buntes Programm vorbereitet hat, zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Ein besonderes Angebot ist ein „Shuttlebus“ von Kandern und Tegernau nach Marzell.