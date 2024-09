Die Interessengemeinschaft „Lebensraum Oberes Kandertal“ hat am Freitag mehr als 985 Stellungnahmen an Verbandsdirektor Sebastian Wilske vom Regionalverband Hochrhein-Bodensee übergeben. Bürgermeister Mario Singer legte die Stellungnahme der Gemeinde zu den Vorrangflächen für die Windkraft mit in den Korb. Mit den Stellungnahmen der Bürger erhielt Wilske einige Dinge mit auf den Weg, die symbolisch für Malsburg-Marzell stehen mit auf den Weg: Johannes Beyerle überreichte eine Bartflechte, eine Landkartenflechte, eine Feder einer Waldschnepfe, eine Flasche mit Wasser aus der Lipple Quelle sowie einen Brocken Malsburger Granit. Anwesend war Kreisrätin Daniela Meier, Vorsitzende des Kreisverbands der Freien Wähler und Mitglied der Verbandsversammlung des Regionalverbandes, die ihre Unterstützung zusagte, denn Malsburg-Marzell sei überproportional belastet.