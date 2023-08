Malsburg-Marzell Inspiriert durch Erzählungen

Der Kanderner Lokalhistoriker Volker Scheer erzählte Beyerle aus Zeitzeugengesprächen unter anderem von einem Mann, der in der Nazi-Zeit als kleiner Junge im Steinbruch einer Hinrichtung beiwohnen musste. Die Abscheu und das Entsetzen im Gesicht eines Kindes sind in den Triptychen von drei Kinder-Torsi zu finden, die Beyerle in jüngster Zeit geformt hat und die im Oktober in einer Ausstellung im Kur- und Festspielhaus von Badenweiler zu sehen sein werden.

Steine bilden die Basis

Daneben eine wie beiläufig entstandene Collage der Objekte auf einem Treppchen: ein Stapel antiquarischer Bücher neben einem Marder-Schädel, maskenhaften Gesichtern aus früheren Torsi und Steine, die oft in kristalliner Schönheit die Basis für die Torsi bilden.

Im einstigen Schulraum werden Schulklassen eingeladen, um über den Wolf als Mythos und Märchengestalt und als reales Tier mit ausgeprägtem Sozialverhalten zu sprechen. Die Historikerin Kathryn Babeck und Beyerle sehen in der aktuellen Verbreitung des Wolfs bei dem gleichzeitig grassierenden Niedergang der Bestandszahlen in Flora und Fauna ein Phänomen, das tief verankerte Bilder weckt.

Erzählungen inspirieren

Viele Episoden wurden inspiriert durch Erzählungen von Menschen während seiner Gelegenheitsarbeit als Altenpfleger. Die Geschichten verselbstständigten sich, fanden Formen in seinen Zeichnungen. Und während sie noch Sätze bildeten in seiner Erinnerung, begann er sie eines Nachts als Teil der Bilder aufzuschreiben. Skizzenbücher mit kalligrafisch anmutenden Textblöcken, die sich in ihrer eingeschränkten Lesbarkeit dem Intellekt entziehen und der Intuition öffnen. In seinen Skizzenbüchern vermischen weiche Bleistiftstriche Beobachtung mit Anmutung, beschreiben vermeintlich Konkretes und tauchen in ahnungsvolle tiefere Zusammenhänge ein.

Auch die Torsi beschreiben keinen Gemütszustand. In letzter Zeit sind auf den Büsten Sätze eingeritzt, die wie Tattoos mehr Fragen als Antworten liefern. Die Köpfe schauen unergründlich am Betrachter vorbei und erzeugen zugleich einen Sog der Faszination. Für die nächste Ausstellung möchte Beyerle sie in Beziehung setzen zu den bildlichen Metaphern der Natur, den Schädeln von Kleintieren. Ohne Pathos, ohne aufdringliche Botschaft sollen die Zusammenhänge erkennbar werden und für sich sprechen. Und den Dialog mit dem Betrachter herausfordern.